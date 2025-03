361magazine.com - Isola dei Famosi: il debutto e quando parte Pierpaolo Pretelli

Leggi su 361magazine.com

Al via la 19esima edizione de L’dei: eccoandrà in onda el’inviatoAlla guida dell’deiper questa 19esima edizione troveremo la giornalista Veronica Gentili. Mentre in Honduras in veste di inviato partirà. Maandrà in onda L’? Stando a quanto riferisce Fanpage, ilavverrà mercoledì 7 maggio su Canale 5 in prima serata. E anche i naufraghi partiranno per l’Honduras solo domenica 4 maggio.invece sarà in Honduras non appena finita la tournée teatrale di Rocky: sarà impegnato al teatro fino al prossimo 13 aprile con l’ultima tappa al Teatro Augusteo di Napoli. Quindi a fine mese partirà per questa nuova avventura da inviato per organizzare tutto e fare le prove.Leggi anche–> Grande Fratello, Javier rischia la squalifica? Il motivoSolo pochi giorni fa con un comunicato Mediaset ha svelato alcuni dettagli sulla conduzione.