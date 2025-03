Lettera43.it - Islanda, ministra si dimette dopo aver ammesso una relazione con un minorenne risalente a 36 anni fa

Asthildur Loa Thorsdottir si è dimessa dall’incarico didell’Istruzione e dell’Infanziadiavuto, 36fa, un figlio con un adolescente. «Molte cose sono cambiate e sicuramente oggi affronterei la situazione in modo diverso», ha detto in un’intervista, spiegando diiniziato unacon un 15enne quando lei era 22enne e lavorava come consulente in un gruppo religioso del quale faceva parte il ragazzo.Inl’età del consenso è 15, ma ci sono delle eccezioniInl’età del consenso è 15. Ma è illegale fare sesso con una persona di età inferiore ai 18se si è il suo insegnante o mentore, così come se ildipende finanziariamente o si lavora per la persona con cui ha la. Insomma, se l’adulto detiene una posizione di autorità, come quella che Thórsdóttir ricopriva all’epoca.