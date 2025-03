Islanda la ministra dell’Infanzia si dimette | ha avuto un figlio con un minorenne e ha impedito al padre naturale di vederlo

Leggi su Open.online

Una relazione con un 15enne negli anni Ottanta, da cui è nato il suo primogenito. Poi, dopo 36 anni, le dimissioni dae dell’Istruzione islandese perché, come ha detto la premier Kristrun Frostadottir, «il fatto è grave». Dopo soli tre mesi, la 58enne Asthildur Loa Thorsdottir ha abbandonato il suo dicastero, confermando una relazione avuta con unquando lei di anni ne aveva 22. Un legame breve, consensuale, da cui è nato un bambino che la coppia ha cresciuto insieme per un anno. Finché la ormai exnon ha incontrato il suo attuale marito e haaldi vedere il piccolo. «Molte cose sono cambiate e sicuramente oggi affronterei la questione in modo diverso», ha commentato Thorsdottir. Intanto, nonostante la «gravità» del fatto, la 58enne non ha intenzione di lasciare il suo seggio nel Parlamento di Reykjavik.