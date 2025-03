Calciomercato.it - Irrompe Elkann, bocciati Mancini e Giuntoli: il nuovo allenatore della Juve

Leggi su Calciomercato.it

Potrebbe non essere l’ex commissario tecnico il sostituto di Thiago Motta: il Ceo di Exor ha bloccato tuttoIl caosntus non sembra avere fine. Il club bianconero pare navigare a vista, costretto ad inseguire un quarto posto obbligatorio per non rivedere le ambizioni per la prossima stagione.: il(LaPresse) – Calciomercato.itLa qualificazione in Champions è fondamentale ed ora che è a forte rischio, ecco che il club sta provando a reagire. La posizione di Thiago Motta è a rischio, anzi il suo destino appare segnato: la sfida contro il ‘suo’ Genoa sarà probabilmente l’ultima apparizione sulla panchinantus prima di fare le valigie e lasciare Torino.È questa la decisione a cui sarebbe giunta la società dopo giorni di riunioni e riflessioni: un esonero post-datato a causa di esigenze di bilancio, con la necessità di spostare ad aprile e quindi al prossimo trimestre i costi connessi con l’allontanamento di Motta e l’arrivo del