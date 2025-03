Ilfattoquotidiano.it - “Io metto il cappuccio per difendermi da Milano: dalla (poca) sicurezza alle piadine dopo aver fatto serata”. Naska racconta la città in dieci punti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è così, ti mangia se vuole. Ioilper proteggermi”. È una dichiarazione d’amore e un po’ anche di odio quella dicon il suo Ep “Milanconia”. Un progetto che è uscito fuori, un po’ a sorpresa, proprio durante il suo tour teatrale unplugged sold out, stasera sarà al Teatro degli Arcimboldi di. Nella tracklist anche la cover di “Guarda che luna” di Fred Buscaglione.Un racconto vero e proprio quello diche racchiude momenti di intimità, di vissuto e di crescita quandoprovincia (Civitanova Marche) si è spostato, con l’aiuto dei genitori, nella capitale meneghina per sbarcare il lunario. Inil cantatea FqMagazine la “sua”. Il percorso diproseguel’onda lunga del terzo disco della carriera “The Freak Show”, che si è sviluppato al concerto-evento del 7 dicembre per la prima volta al Forum d’Assago.