Liberoquotidiano.it - "Io all'Inter?": la risposta di Gigio Donnarumma è un terremoto, cosa ha detto

all'? Potrebbe accadere. Radio mercato lo dà nella lista dei possibili portieri nerazzurri per la prossima stagione. E l'accoglienza di San Siro di certo non è passata inosservata. E così a precisa domanda su un suo possibile arrivo all', ecco chenon si nasconde più e risponde così: "San Siro è uno stadio unico, lo porterò sempre con me, tornare in questa città è sempre speciale, qui ho il cuore. L'accoglienza è stata bella ed è quello che volevo sentire, questami ha toccato. C'è una parte di questo stadio che mi vorrebbe qui? Mi fa tanto piacere, queste sono situazioni che poi si vedranno. Mi mancavano tanto sia l'Italia che San Siro". E sui rumors èvenuto anche Enzo Raiola, il suo agente: Non ci sono stati contatti con i nerazzurri così come con altre società.