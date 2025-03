Internews24.com - Inzaghi Inter, il tecnico guarda il bicchiere mezzo pieno durante la sosta: il piano per la gestione delle energie nel tour de force

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilil: ilper laneldeche lo attendeL’di Simoneè attesa da due mesi di fuoco con almeno 9 partite da disputare e tanti trofei in palio: dallo scudetto alla Coppa Italia fino alla Champions League. La Gazzetta dello Sport si sofferma sui calciatori rientrati ad ApGentilequestanazionali e su come procede il recupero dei calciatori fermi ai box.– «Questasomiglia sempre di più a una riunione di famiglia, e allora Simone osserva ile non può non vederlo: da Sommer ad Acerbi, da Dumfries a Mkhitaryan e Dimarco fino alla ThuLa, la suaè (quasi) tutta qui ed è la migliore premessa possibile per affacciarsi sul mese di fuoco che sta per iniziare».