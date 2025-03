Ilrestodelcarlino.it - Investita mentre attraversa la strada: codice rosso per una 13enne

Camerano, 22 marzo 2025 - Unaè statada una Fiat 500 questa sera attorno alle 18,stavando lalungo via Lauretana all’altezza dell’incrocio con via Osimana a Camerano. La ragazzina ha rotto il parabrezza dell’auto ricadendo poi sull’asfalto a seguito dell'impatto. L’automobilista si è subito fermato. Sul posto sono intervenute in sirena l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano e l’automedica di Ancona Soccorso. La giovane è stata trattata sul posto per le ferite riportate. Subito dopo è stata trasportata con unprecauzionale al pronto soccorso dell’ospedale Salesi. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Tanta la paura però. Sul posto i carabinieri per i rilievi e per gestire il traffico.