Quifinanza.it - Investimenti in infrastrutture: patrimonio gestito record di 1.300 miliardi dollari

Leggi su Quifinanza.it

Dopo un periodo di incertezza, il settore degliprivati nellesta mostrando segni di ripresa, con nuovi trend che stanno ridefinendo le strategie degli investitori. Secondo il rapporto Infrastructure Strategy 2025: How Investors Can Gain Advantage as the Asset Class Matures, pubblicato da Boston Consulting Group (BCG), il mercato mostra segnali di stabilizzazione, con asset gestiti che hanno raggiunto il massimo storico di 1.300dia giugno 2024. Tuttavia, la raccolta fondi rimane inferiore ai livelli del 2022, segno di una persistente cautela da parte degli investitori.Cambio di rottaStando all’analisi è infatti in atto un cambiamento nelle strategie d’investimento, con una crescente allocazione di capitali verso settori ad alto potenziale di crescita come ledigitali e la transizione energetica.