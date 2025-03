Lanazione.it - Invasione di moscerini, la denuncia di Alessandro Gassman: “Laguna uccisa dall’incuria”

Orbetello, 22 marzo 2025 – L’assedio deia Orbetello richiede misure straordinarie. Il Comune ha deciso di stanziare trecentomila euro per ‘L’emergenza’, la petizione online per chiedere lo stato di emergenza a Orbetello ha superato le ventimila firme, mentre continuano a passare sulle principali reti nazionali le immagini surreali riprese tra le case della cittadina circondata dalla. E non solo. Le nubi disi sono ormai diffuse anche agli altri centri del territorio, da Albinia a Talamone, e ovviamente anche nelle zone della campagna più vicine alla costa. I post lasciati sui social si moltiplicano e proprio l’altro giorno è arrivato anche quello din. L’attore e regista, che da dieci anni abita nella zona di Magliano, ha usato il suo profilo Instagram per lanciare l’allarme: “Ladi Orbetello sta definitivamente morendo! Una meraviglia della naturaumana.