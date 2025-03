Lanazione.it - Invalida aggredita e rapinata in casa. Legata sulla sedia a rotelle e picchiata per 60 euro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 22 marzo 2025 – L’hannocol nastro adesivo e poi l’hanno scaraventata terra. La vittima è una signoradi Arezzo, si chiama Barbara: da un mese è costretta a muoversi in carrozzina. Accade in pieno giorno, alle 14 circa, nella frazione di Palazzo del Pero, nel comune di Arezzo ma a due passi dalla Valtiberina. A mettere a terra il colpo sono due uomini: accento straniero, uno più alto, l’altro più basso e robusto. Hanno fatto irruzione nella sua abitazione, la porta l’hanno aperta senza troppe difficoltà. Sono entrati e se la sono ritrovata davanti. L’hanno vista impotente davanti a loro ma la scena non li ha scoraggiati. Anzi. L’hanno presa e l’hanno. Lo hanno fatto con il nastro adesivo. Mani e polsi legati al divano. Non poteva muoversi, l’avevano immobilizzata.