Inter Vessicchio | Non è possibile che questa squadra non venga punita E’ piena di reati illeciti e collusa con la ndrangheta

Leggi su .com

Il giornalista di fede bianconera, Sergio, in un video pubblicato su YouTube ha attaccato duramente l’riferendosi in modo particolare a quanto ha rivelato Dagospia sulla cena che si è svolta al “The Wild” di Milano tra il presidente della FIGC Gravina, il segretario della FIGC, il presidente dell’Marotta e l’avvocato del club .L'articolo: “Non èchenon. E’dicon la” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:attacca: “Pressioni per far vincere il prossimo Scudetto all’. Imbarazzo FIGC”attacca l’: “Evidenti anomalie nell’iscrizione, doveva esserci la X nel calendario.