Inter-news.it - Inter U23, per l’allenatore si valutano 4 profili: ci sono due ex! – TS

L’U23 sta prendendo quota e presto il club chiederà alla Figc l’iscrizione della seconda squadra al campionato di Serie C. Intanto, si cerca colui che saràdell’U23. Siquattro.CERCASI ALLENATORE – Nella prossima stagione ci sarà anche l’U23, ossia la seconda squadra nerazzurra che dovrebbe militare in Serie C. Dunque, dopo i progetti di Juventus, Milan e Atalanta, ecco che una quarta big inizierà anche il suo percorso con la seconda squadra. Se lo stadio, a meno di sorprese, dovrebbe essere l’U-Power Stadium di Monza (vedi articolo), si sta riflettendo anche sulche dovrà guidare questa squadra. Il club sta valutando quattro: due ex come Stefano Vecchi e Fabio Gallo (passato dalle giovanili nerazzurre da calciatore), Aimo Diana e Lamberto Zauli.