Serieanews.com - Inter, rivoluzione in mediana: non solo Nico Paz, si punta un altro gioiello

Leggi su Serieanews.com

, ecco lainPaz è l’obiettivo numero uno ma sundella Serie Ain: nonPaz, siun– SerieAnewsMarotta ed Ausilio lavorano senza sosta. In Viale della Liberazione il mercato non finisce mai, anche perché la politica dei nerazzurri dell’autofinanziamento impone che la squadra nerazzurra si muova prima degli altri sugli obiettivi prefissati. E così i dirigenti dell’lavorano dietro alla scrivania per rinforzare la rosa nerazzurra.Un modo, questo, anche per allontanare eventuali tentazioni per Simone Inzaghi dalla Premier League. Il techa più volte spiegato come si aspetti calciatori in grado di livellare verso l’alto la qualità della rosa, soprattutto per quanto riguarda le riserve, con alcuni calciatori non giudicati all’altezza.