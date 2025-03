Inter recuperi e ritorni Inzaghi attende i rientri dei suoi gioielli

Leggi su Ilnerazzurro.it

La pausa dedicata alle nazionali ha concesso all’Campione d’Italia di risparmiare alcune delle proprie principali pedine, arrivate nei ritiri delle rispettive nazionali acciaccate o non partite affatto giusto a causa di malanni fisici. Simoneha concesso alcuni giorni di riposo alla squadra prima di riprendere gli allenamenti nella giornata di ieri con coloro rimasti a Milano e doverà il rientro di chi ha lasciato in anticipo la propria selezione.Assenze pesantiAd Appiano Gentile sono ripresi gli allenamenti in vista di una serie di impegni fondamentali per proseguire sulla strada che porta ai grandi traguardi raggiunti dall’Campione d’Italia. Simoneha lasciato liberi iragazzi non partiti per l’estero per quattro giorni prima di riattaccare la spina nella giornata di ieri.