Inter la più forte alla Juve mancano senatori Parla Bellino

la favorita per lo scudetto,ntusdeie leader di spogliatoio”. Parola di Vincenzo, firma OA Calcio Sport, Derbyderbyderby.it e StadioTardini.it. “A mio avviso l’resta favorita in quanto superiore a livello di rosa. I nerazzurri possono davvero competere per il triplete ovvero scudetto, campionato e Champions League. Da capire dopo la sosta le reali condizioni fisiche della rosa di Simone Inzaghi, considerando le recenti defezioni. L’Atalanta del Gasp spesso fallisce gli appuntamenti importanti. La sconfitta con l’non ci voleva per gli uomini di Gasperini”. Quindi un giudizio sul Napoli di Antonio Conte: “Conte al Napoli sta pagando l’assenza di Neres e la scarsa vena realizzativa dei propri attaccanti. Serve una svolta. 8 punti su 21 nelle ultime sette sono troppo pochi per chi ambisce allo scudetto”.