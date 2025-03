Inter aprile mese di fuoco I prossimi impegni dei nerazzurri

Leggi su Ilnerazzurro.it

La Serie A è forzatamente in pausa per lasciar spazio aglidelle nazionale nelle qualificazioni al prossimo mondiale e alla final four di Nations League e l’Campione d’Italia ha ripreso gli allenamenti in vista di un nuovo tour de force di questa seconda parte di stagione. Simone Inzaghi ha concesso qualche giorno ai ragazzi non partiti con le rappresentative dei rispettivi paesi per riprendere ieri a macinare in vista del prossimo impegno con l’Udinese in campionato.Calendario e pianiLa sosta dedicata alle nazionali ha permesso a Simone Inzaghi di lavorare alla Pinetina assieme a un nutrito gruppo di calciatori, tra chi è rimasto per via di infortuni e chi ha salutato da tempo la propria selezione. A Milano sono rimasti giocatori del calibro di Sommer, Acerbi e Mkhitaryan ai quali si sono aggregati Thuram e Lautaro Martinez, risparmiati dai CT e rientrati in anticipo ad Appiano Gentile, chi per recuperare al 100% e chi per eseguire ulteriori approfondimenti sulle rispettive condizioni.