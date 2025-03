Quifinanza.it - Intelligenza artificiale, quali lavori spariranno nei prossimi 10 anni

Se è vero che l’avvento dell’rappresenta un’evoluzione tale da semplificare di molto la vita delle persone, lo è altrettanto il rischio che alcuniche oggi conosciamo possano sparire. Le previsioni confermano quest’ultimo aspetto, con il Focus Censis Confcooperative che ha sottolineato come, entro i10(termine 2035), ben 15 milioni di lavoratori solo in Italia saranno esposti all’impatto dell’AI. Di questi ben 6 milioni saranno a serio rischio sostituzione, mentre la restante parte dovrà integrare l’all’interno delle proprie mansioni.Ia rischio sostituzioneLo studio del Focus Censis Confcooperative dal titoloe persone: chi servirà chi? evidenzia, come detto, che l’impatto dell’sul mercato del lavoro potrà mettere a rischio un gran numero di lavoratori.