Ilfattoquotidiano.it - Insegnanti di sostegno contro il governo, la protesta a Genova: “Scavalcati da chi fa corsi online”

“Non si può insegnare l’inclusione in quattro mesi di aula virtuale”, dicono glidispecializzandi dell’ottavo e nono ciclo Tfa (Tirocinio formativo attivo) dell’Università di, scesi in piazza davanti alla Prefettura insieme ad associazioni per la disabilità, sindacati ed esponenti dell’opposizione. Contestano il decreto ministeriale del 26 febbraio che introduce i nuoviIndire per la specializzazione sul: perbrevi, interamente, privi di selezione e tirocinio, che verranno equiparati ai Tfa svolti in presenza nelle università pubbliche. “Abbiamo studiato per un anno, affrontato prove selettive e fatto tirocinio nelle scuole”, spiegano gli specializzandi, “mentre iIndire si limiteranno a una formazione teoricadi pochi mesi.