Inizia il Sei Nazioni femminile. Intervista a Beatrice Veronese

Seidonne. Comincia sabato con Irlanda-Francia (alle 14) e Scozia-Galles (alle 17.45), domenica si gioca Inghilterra-Italia (alle 16, diretta Sky). Fra le azzurre, 29 anni, padovana, terza linea del Valsugana, 22 volte nazionale. Il rugby, istintivamente? “Come un amore a prima vista, ma solo dopo una lunga rincorsa. Otto anni di danza classica: la mia educazione. Poi kayak, tutti i giorni, anche due volte al giorno: la mia sfida. Finché a 17 anni, in quinta superiore, su invito di un’amica, ho provato. E mi è piaciuto da matti: la mia passione. Per un po’ ho raddoppiato, kayak la mattina all’alba, rugby la sera al tramonto, e intanto la scuola, con tanto di esami di maturità. Fin troppo. E quando ho dovuto scegliere, nessun dubbio: rugby”. Il rugby, filosoficamente? “Lo so, può suonare retorico, ma è la verità vera: il rugby prepara alla vita.