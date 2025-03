Sport.periodicodaily.com - Inghilterra-Lettonia: le probabili formazioni

Gara valida per la seconda giornata del gruppo K di qualificazione ai Mondiali 2026. Appuntamento da non fallire per i britannici che vogliono sfruttare il fattore casalingo per allungare.si giocherà domenica 23 marzo 2025 alle ore 21 presso lo stadio Wembley.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il neo ct dei britannici, Thomas Tuchel, ha rotto il ghiaccio all’esordio conquistando i primi tre punti del girone. Obiettivo adesso è ripetersi per provare a scappare già via nel girone.I lettoni hanno esordito bene vincendo sul campo dell’andata, ma ora si troveranno di fronte un avversario quasi insuperabile, per cui dovranno accontentarsi di limitare i danni. Non è andata bene in Nations League dove sono retrocessi con 4 punti.LE(4-2-3-1): Pickford, Walker, Guehei, Colwill, Lewis-Skelly, Henderson, Rice, Foden, Bellingham, Rushford, Kane.