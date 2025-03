Inghilterra Football Team Fishtures Kickoff Times e Group in World Cup 2026 Ha spiegato

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-22 00:30:00 Il web non parla d'altro:I primi passi sulla missione del manager dell'Inghilterra Thomas Tuchel di vincere la Coppa del Mondo FIFA deliniziano con otto qualificazioni entro otto mesi nel 2025.I tre leoni mirano a qualificarsi per una settima edizione consecutiva del torneo, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti.Classificato al quarto posto nelle classifiche FIFA prima dell'inizio della loro campagna qualificata, la migliore corsa dell'Inghilterra poiché non sono riuscite a raggiungere le finali nel 1994 è stato un quarto posto nel 2018.Ecco cosa devi sapere sulle partite della squadra di calcio dell'Inghilterra, il gruppo e le qualificazioni per la Coppa del Mondo, tra cui chi stanno giocando e come possono qualificarsi.54 nazioni gareggeranno per 16 punti