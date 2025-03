Ingannare il GPS del telefono per sembrare in altro posto e posizione

Leggi su .com

Falsificare il rilevamento del GPS sullo smartphone, o "spoofing della", sta diventando sempre più comune per svariati motivi, da proteggere la privacy a giocare a giochi che richiedono di essere fisicamente in un certo luogo. In questa guida vediamo come sia possibile far rilevare a uno smartphone Android unageografica diversa rispetto quella reale. In pratica si va ail GPS in modo che le app usate sul, come ad esempio Google Maps o Facebook, pensino che siamo da tutt'altra parte rispetto la nostraattuale.Falsificare il GPS significa far credere a un dispositivo di trovarsi in undiverso da quello reale. Ad esempio, potresti essere alle Maldive, ma il tuopensa che tu sia a Londra. Questo succede inviando segnali falsi che "ingannano" il segnale GPS, sostituendo i dati veri con quelli inventati.