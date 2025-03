Lanazione.it - Infrastrutture: dalla Regione Liguria oltre 1 milione di euro nello Spezzino

Genova, 21 marzo 2025 - La manutenzione straordinaria di via Castello e via Crescia, in località Castiglione Vara a Beverino e la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Roma e delle strade di accesso alla località Montaretto a Bonassola. Sono i due interventi infrastrutturali finanziati dache ha dato il via libera alla prima tranche del Fondo Strategico Regionale. A queste risorse si aggiungono ulteriori 200miladestinati all’acquisto del terreno dove verrà realizzato il nuovo Polo logistico di Protezione civile regionale a Brugnato. “È il primo passo di quello che sarà il nuovo polo del levante ligure – commenta l’assessore alleGiacomo Raul Giampedrone – in una struttura moderna e all'avanguardia, di proprietà della, che verrà realizzata con un investimento stimato in circa 2 milioni di