Infortunio Lautaro, novità sul rientro: spunta l'aggiornamento sulle condizioni del Toro

di Redazionesulin campo dell’attaccante dell’Inter, vediamo un prezioso aggiornamentodel, arrivanopreziose sul bomber dell’Inter. «L’attaccanteMartínez sarà assente dalla convocazione per questa doppia data di marzo a causa di unmuscolare agli ischiocrurali dell’arto inferiore sinistro» recita il comunicato diramato dalla nazionale argentina due giorni or sono per fornire aggiornamenti suledel Toro. Lo stesso centravanti, non a caso, è atteso oggi ad Appiano per iniziare le terapie, prima di sostenere gli esami che sono stati programmati invece nella giornata di lunedì, dopo la noia muscolare accusata con la Seleccion appunto. Ma quando rientra quindi? Presto per dirlo, bisognerà infatti attendere l’esito degli stessi esami appena citati per godere di maggiori informazioni circa il ritorno in campo.