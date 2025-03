Gamerbrain.net - Infinity Nikki: Tutti i contenuti della Versione 1.4 “Revelry Season”

Leggi su Gamerbrain.net

A partire dal 26 marzo,si aggiorna con la1.4, denominata. L’aggiornamento sarà disponibile dopo la consueta manutenzione dei server e introdurrà una nuova area, un evento stagionale e una selezione di outfit inediti.Floating Wish Isle: nuova area rivisitataL’evento principale si svolge sulla Floating Wish Isle, un’isola già conosciuta dai giocatori, ma completamente ristrutturata per ospitare il Wish Carnival Party. Si tratta di una celebrazione temporanea che fonde elementi narrativi e attività tematiche.L’evento ruota attorno alla figura del Re del Carnevale, custodeMaschera del Carnevale, e coinvolge nuovi NPC e creature magiche chiamate Faewish. Durante l’evento sarà possibile accedere a missioni esclusive, interagire con personaggi inediti e ottenere ricompense a tempo limitato.