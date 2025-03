Tpi.it - Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 marzo su Rai 3

chie ospiti, 222025, Rai 3Questa sera, sabato 222025, alle ore 21 su Rai 3 va in ondachi, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente esicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte ledi stasera.Alghe, zenzero, curcuma, bacche di goji hanno davvero proprietà benefiche o sono falsi miti? L’olio extravergine di oliva e il miele fanno bene a prescindere? Per parlarne, in studio, il dottor Franco Berrino.Streaming e tvDove vederechiin diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21, stasera – sabato 222025 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre.