Incredibile alle 2 di notte | il thriller che fa il pieno su Rete 4 Le cifre | a Cologno brindano

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Uno stalker dal passato) Dai centri media segnalano come, causa insonnia, turni notturni, gente che viaggia nel cuore delle tenebre, lasia diventata un nuovo terreno di scontro tra i network tv al pari di altre fasce del giorno, con la differenza che nelle ore notturne il target è socialmente molto pregiato. È per questo che avviene una vera e propria contro-programmazione tra i canali, scenario pressoché nuovo nella storia della tv, probabilmente rafforzato dall'avvento della Total Audience Auditel. Un esempio è stata la tardatra mercoledì e giovedì. Dopo le due, infatti,4, col secondo tempo delUno stalker dal passato, in cui una drammatica serie di delitti prende il via dopo una rimpatriata tra ex compagni di scuola, ha registrato quasi 200mila spettatori medi con picchi del 10.