Incidente sulla Telesina: conducente di un furgone trasportato in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutostradale con un ferito questa mattinastataleal km. 70 in territorio di Benevento. Ildi un, intento a percorrere la strada in direzione del capoluogo, ne ha perso il controllo per cause in corso di accertamento. Il mezzo si è inizialmente schiantato contro il guardrail e poi si è messo di traversocarreggiata. È stato necessario trasportare con una ambulanza del 118 ildelin. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale mentre sono stati pesanti i disagi per gli utenti della statale che hanno dovuto affrontare lunghe code.L'articolodi uninproviene da Anteprima24.it.