Incidente stradale nel Salernitano morti due giovani su Statale 166

È di duee un ferito il bilancio di unverificatosi nella tarda serata di ieri a Roccadaspide, nel. Due auto - una Audi A3 e una Alfa Romeo 147 - si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, sulla166 degli Alburni, in località Fonte. L'impatto è stato molto violento. Un giovane di 25 anni del posto è deceduto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'altra vittima, sempre originaria di Roccadaspide, è un 24enne che, estratto dalle lamiere dell'auto in gravissime condizioni, è stato ricoverato presso l'ospedale di Battipaglia dove è morto nella notte. Il ferito, 28 anni di Cava de' Tirreni, è ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale civile di Eboli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118.