Incidente stradale a Roccadaspide, sale a due il numero dei morti

Tempo di lettura: < 1 minutoSi aggrava il bilancio dell’avvenuto ieri sera, sulla ss166 degli Alburni, in località Fonte didove un ragazzo di 25 anni del posto è morto sul colpo mentre un altro giovane, di 24 anni, è deceduto questa mattina in ospedale a Battipaglia. Ferito invece, un 28enne di Cava de’ Tirreni che resta ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Eboli. I tre viaggiavano a bordo di due autovetture, un’Audi e un’Alfa Romeo, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri i veicoli si sono scontrati. Nel violento impatto ha perso la vita un 25enne del posto e gli altri due, un 24enne die un 28enne di Cava sono rimasti feriti ma questa notte anche il cuore del 24enne ha cessato di battere. Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco.