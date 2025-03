Anteprima24.it - Incidente mortale a Roccadaspide, lutto cittadino e lacrime per Luca e Samuel

Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- La città disi prepara all’ultimo saluto ai suoi due giovani,Minella di 25 anni, eAuricchio di 24 anni, e lo fa proclamando ilin occasione dei funerali dei due automobilisti coinvolti ieri sera in tragico destino che ha visto le loro auto schiantarsi in uno scontro fatale nel quale sono rimasti coinvolti insieme ad un altro giovane di 28 anni residente a Cava De’ Tirreni, quest’ultimo seduto al lato passeggeri e rimasto gravemente ferito.L’è avvenuto sulla ss166 degli Alburni, in località Fonte di. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due autovetture, un’Audi e un’Alfa Romeo, si sono scontrate. Devastante l’impatto tra le due autovetture e nel quale ha perso la vita sul colpo, uno degli automobilisti,Minella di 25 anni.