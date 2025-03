Messinatoday.it - Incidente in tangenziale, lunghe code tra Gazzi e San Filippo

Leggi su Messinatoday.it

Mattinata di passione in. Unall'interno della galleria San Giovanni ha bloccato il traffico tra gli svincoli die San. Coinvolta una Toyota che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata intorno alle 11 contro le barriere. Viabilità presto in tilt con.