Ilgiorno.it - Incidente a Cavernago, scontro tra auto e camion all’alba: morti due 19enni, gravissimi altri due ragazzi

(Bergamo), 22 marzo 2025 – Tragediadi oggi, sabato 22 marzo in provincia di Bergamo. Un ragazzo e una ragazza, entrambi di soli 19 anni, sonounstradale avvenuto questa mattina alle 5 su una statale all'altezza di(Bergamo), dove l'su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un. Un impatto devastante. Il bilancio è drammatico. Stando a quanto emerso oltre ai duedeceduti, sono rimasti feritidue giovani , secondo quanto si apprende in modo grave. Si tratterebbe diduecoetanei delle due vittime. I due feriti sono stati portati in ambulanza al Papa Giovanni di Bergamo e in elisoccorso al Civili di Brescia, in condizioni critiche e in codice rosso. Sul posto sono intervenuti il 118 conmedica e ambulanze ed elicottero, la polizia stradale e i vigili del fuoco.