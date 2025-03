Lettera43.it - Inchiesta Huawei, Martusciello non si candiderà alla presidenza della Regione Campania

Fulvio, europarlamentare e coordinatore di Forza Italia in, non si. Lo ha annunciato intervenendo al congresso cittadino di Battipaglia:basedecisione l’arresto su mandato dell’autorità giudiziaria belgacollaboratrice Lucia Simeone, arrivato nell’ambito di un’su presunte tangenti versate da lobbisti diad alcuni politici affinché si spendessero in sede Ue per favorire il colosso cinese sul 5G. «La mia priorità è offrire a Forza Italia un percorso sereno verso le elezioni Regionali. Ho costruito in questi anni un partito al di sopra di ogni sospetto e in una fase in cui è giusto che ogni contesto venga chiarito senza interferenze, ritengo doveroso contribuire a preservare il partito da ogni possibile elemento di attacco o strumentalizzazione chiarendo che non rientro tra i possibili candidati», ha dichiarato