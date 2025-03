Inchiesta Huawei, Martusciello (FI) rinuncia a candidarsi in Campania dopo l'arresto della sua collaboratrice

Leggi su Open.online

L’europarlamentare e coordinare regionale di Forza Italia, Fulvio, non si candiderà alla presidenzaRegione. Una decisione, presa dal forzista,la notizia delsuaLucia Simeone nell’ambito dell’delle autorità del Belgio incentrata su presunte tangenti, per circa 46mila euro, versate ad alcuni politici affinché si spendessero in sede Ue, attraverso una missiva, per favorire il colosso cinesesul 5G. «La mia priorità è offrire a Forza Italia un percorso sereno verso le elezioni regionali», ha detto, intervenendo al congresso cittadino di Battipaglia (Salerno). «Ho costruito in questi anni un partito al di sopra di ogni sospetto e in una fase in cui è giusto che ogni contesto venga chiarito senza interferenze, ritengo doveroso contribuire a preservare il partito da ogni possibile elemento di attacco o strumentalizzazione chiarendo che non rientro tra i possibili candidati alla presidenza».