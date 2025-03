Incendio Roma oggi, ultima ora

Leggi su Funweek.it

, sabato 22 marzo, intorno alle 7:30, un vastoè divampato nel deposito Ford di via Sant’Angelo in Vado 49, accanto al concessionario Autostar Flaminio, nella zona di Castel Giubileo. A prendere fuoco sono state decine di auto e mezzi pesanti parcheggiati nell’area.L’enorme colonna di fumo nero è stata visibile in tutto il quadrante nord della città, arrivando fino a Labaro, Prima Porta e oltre, portando con sé un forte odore di bruciato che ha allarmato i residenti. In molti, infatti, hanno segnalato la puzza acre e persistente, percepibile già dalle prime ore della mattina.Per fortuna, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. I danni, tuttavia, sono ingenti: le fiamme hanno distrutto decine di veicoli e hanno richiesto ore di intervento.