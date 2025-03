Ilrestodelcarlino.it - Incendio con esplosione alla raffineria Api di Falconara Marittima: boato e paura

(Ancona), 21 marzo 2025 – C’è stata un’questa sera (probabilmente attorno alle 22.30)Api di. Si è sentito un forteche ha fatto tremare gli infissi delle abitazioni nell’area della, dopodiché è scoppiato un grosso: “le fiamme sono molto visibili a molti chilometri di distanza e l’odore dell’è percepibile anche nei Comuni limitrofi”, si legge sui social in riferimento a pochi minuti dopo l’accaduto. L’poi però è stato prontamente domato dai vigili del fuoco, ancora sul posto per le opere di spegnimento con squadre interne e altre squadre arrivate da Ancona, Jesi e Senigallia. Il rogo sarebbe scoppiato da un impianto di produzione. Non si registrano feriti, né intossicati. Sul posto presenti anche due assessori del Comune diper monitorare la situazione.