Incendio alla raffineria Api, la Procura apre un fascicolo

Falconara (Ancona), 22 marzo 2025 – L'che si è sviluppato venerdì sera all'interno dellaApi di Falconara è dovutorottura di una tubazione dell'impianto di desolforazione del gasolio. A dirlo sono i vigili del fuoco che da ieri notte stanno compiendo accertamenti per capire la causa del rogo che ha scosso la città di Falconara, richiamandomemoria nottate infauste per la popolazione. Sull'evento, che vale la pena sottolineare non ha causato feriti, ladi Ancona aprirà unper, al momento senza indagati. L'impianto interessato dalle fiamme verrà posto sotto sequestro. Nell'immediatezza del fatto sono stati effettuati dall'Arpam i primi rilievi circa la probabile emissione di sostanze inquinanti. I valori registrati sarebbero nella norma.