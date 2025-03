Thesocialpost.it - Incendio a Castel Giubileo, in fiamme un deposito di auto. La colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Leggi su Thesocialpost.it

Un’enormedinero si è alzata questa mattina, sabato 22 marzo, allarmando gli abitanti della zona nord di Roma. L’è divampato all’interno di undi, generando un rogoa grande.Leneldi veicoliLesi sono sviluppate in un’area situata in via Sant’Angelo Vado 49, interessando numerosefurgoni parcheggiati all’interno. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da quattrobotti e un’scala, per cercare di contenere l’e limitare i danni.Al momento non risultano persone coinvolte. Presenti anche alcune volanti della Squadra Mobile e del commissariato di Fidene, impegnate nei rilievi per accertare l’origine del rogo.L'articolo, inundi