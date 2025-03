Sbircialanotizia.it - Inaugurato a Pomezia il nuovo centro Marilab Future Labs: innovazione e tecnologia al servizio della salute

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ilpolispecialistico avanzato, appena, si propone di ampliare l’offerta sanitaria locale, distinguendosi come un punto di riferimento per le cure di eccellenza. Con una struttura che combina professionalità in ogni ambito medico e l’impiego di tecnologie all’avanguardia, ilè stato progettato per garantire ai pazienti un’esperienza . L'articoloilalè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.