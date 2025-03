Novaratoday.it - In viaggio con la cocaina nascosta in auto, arrestato per spaccio

Leggi su Novaratoday.it

Fermato per un controllo dalla polizia stradale, è finito in manette perdi droga.É successo nei giorni scorsi a Invorio, non distante dallo svincolo di Meina dell'A26, dove gli agenti della Stradale di Romagnano Sesia hanno fermato un'segnalata perchè nei giorni scorsi fuggita.