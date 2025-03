Formiche.net - In memoria dei Caduti dell’Intelligence. L’intervento di Vittorio Rizzi

È con profonda commozione che celebriamo oggi la Giornata delladei, ricorrenza istituita nel 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.Oggi ricordiamo:Vincenzo LI CAUSI – Somalia nel 1993Nicola CALIPARI – quest’anno il ventennale della sua scomparsa in IraqLorenzo D’AURIA – Afghanistan 2007Pietro Antonio COLAZZO – Kabul 2010Tiziana BARNOBI e Claudio ALONZI – vittime della tragedia del Lago Maggiore nel 2023Ogni nome scandito rappresenta non solo una vita spezzata, ma rappresenta anche la nostra storia e non possiamo e non dobbiamo dimenticare che dietro ogni nome c’è una famiglia che ha dovuto fare i conti con un dolore immenso, spesso silenzioso come sono state le loro vite e come silenziose sono le nostre vite.A Voi, che siete parte integrante della nostra Comunità, va il nostro pensiero con profondo rispetto e gratitudine.