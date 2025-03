Linkiesta.it - In Europa i giovani si sentono sempre più soli

L’aumento dellatudine inha raggiunto livelli allarmanti, toccando la metà della popolazione: le trasformazioni demografiche e i nuovi stili di vita accentuano un senso di isolamento che non risparmia nessuno. Il Centro di ricerca della Commissione europea ha evidenziato questa sindrome della società moderna definendola una vera e propria epidemia; non è solo una questione emotiva, ma ha conseguenze dirette sulla salute fisica e mentale, paragonabili a quelle del fumo o dell’obesità. Uno degli aspetti più significativi degli ultimi studi è il cambio del target: latudine non colpisce prevalentemente gli anziani, ma in misura ancora maggiore itra i sedici e i trenta anni, a causa di fattori come la mobilità, la precarietà lavorativa e l’uso passivo dei social media.