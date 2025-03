Lanazione.it - In coma per monossido, la 22 trovata esanime resta in prognosi riservata

Lucca, 22 marzo 2025 – E’ ricoverata in stato diuna ragazza di 22 anni gravemente intossicata dadi carbonio in un’abitazione di Lammari. La giovane si trova in camera iperbarica all’ospedale Santa Chiara di Pisa con. Le prossime ore saranno cruciali per la sua salute. A salvarle la vita probabilmente è stato il ritorno a casa del fidanzato che era al lavoro e al rientro l’hae incosciente sul divano. Pochi minuti in più e la situazione sarebbe stata quasi certamente irrecuperabile. Il drammatico episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì. La giovane, residente in provincia di Pistoia, è stata soccorsa quando era ormai priva di sensi e in gravi condizioni in una casa colonica, composta da 5 appartamenti, in via Lombarda a Lammari, nel comune di Capannori.