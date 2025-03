Formiche.net - In caso di guerra, ma non solo. Parigi prepara il suo manuale per le emergenze

Con la situazione internazionale all’orizzonte che si fa sempre più incerta, e con i possibili rischi di questa in continua crescita, il governo francese sia distribuire entro l’estate di quest’anno undi sopravvivenza a tutte le famiglie del Paese. L’iniziativa, modellata su esempi nordici come ilsvedese “Om krisen eller kriget kommer“ (che si traduce letteralmente in “Indi crisi o”), mira a fornire istruzioni pratiche su come affrontare situazioni di crisi, inclusi conflitti armati e disastri naturali.Secondo fonti governative, il documento sarà suddiviso in tre sezioni principali: la prima, intitolata “Proteggersi”, fornirà consigli su come garantire la sicurezza personale e comunitaria, elencando anche gli oggetti essenziali da avere in casa indi emergenza, come almeno sei litri d’acqua, dieci alimenti in scatola, batterie e una torcia elettrica; la seconda, “Cosa fare indi allerta”, illustrerà le azioni da intraprendere indi minaccia imminente, riportando numeri di emergenza, frequenze radio da seguire e suggerimenti pratici, come chiudere porte e finestre indi incidente nucleare; l’ultima, denominata “Partecipare”, spiegherà come entrare a far parte delle riserve militari o delle forze di protezione civile.