Impact 20.03.2025 Le donne di NXT

E’ Masha Slamovich ad aprire un nuovo episodio die lo fa con un promo riferendosi innnanzitutto a Cora Jade e alla sfida di Sacrifice in cui ha difeso con successo il suo Knockouts World Championship. C’è però poco tempo per festeggiare, perché la campionessa è interrotta da Tessa Blanchard con un nuovo avvertimento della “Undeniable”. Masha è ovviamente presa da questo faccia a faccia verbale, seppur a distanza (Tessa resta sullo stage) e, inaspettatamente, viene attaccata alle spalle da Jacy Jayne.La lottatrice di NXT fa subito intendere la sua intenzione e i suoi perché della presenza in TNA e a rimettere ordine c’è Santino Marella. Il DOA ufficializza quindi un one on one tra Jacy e Masha per la prossima settimana, contesa per la quale Tessa sarà bannata dalla possibile presenza a bordo ring.