Immigrati, gestione al collasso: stipati in grandi centri dormitorio, solo uno su sei seguito con progetti

Milano – La logica è quella dell’emergenza:di raccolta sovraffollati, poche strutture che vadano oltre il requisito minimo di garantire cibo, vestiti e un letto, minori non accompagnati accorpati agli adulti. Eppure, il report 2024 sull’accoglienza curato da ActionAid e Openpolis parte da un dato che smentisce la retorica delle ondate migratorie incontrollate: nel 2023 in Lombardia è stata accolta una quantità di stranieri pari allo 0,18% della popolazione residente. Il modello, però, non cambia.il 16% dei migranti smistati daidi prima accoglienza viene gestito nelle strutture di accoglienza ordinaria, quelle del cosiddetto Sai (Sistema accoglienza integrazione) costituito dalla rete di enti locali che per la realizzazione didi accoglienza integrata accedono alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.