Panorama.it - Immensa Brignone, la Coppa del Mondo di sci è tua

Federica, ildello sci è ai tuoi piedi. Come nel 2020, la valdostana figlia di Maria Rosa Quario che a luglio compirà 35 anni, ha trionfato prendendosi la grande sfera di cristallo che premia i vincitori nella classifica generale delladel. E' successo a Sun Valley, negli Stati Uniti, senza che l'azzurra nemmeno scendesse in pista. Le condizioni della neve, dopo le abbondanti precipitazioni delle ore precedenti il via, hanno portato alla cancellazione della discesa libera rendendo non più colmabile il vantaggio di 385 punti nella classifica sulla svizzera Lara Gut-Behrami. Non solo, Federica ha fatto sua anche la sfera di cristallo di discesa libera e ora attacca quelle di Super G e gigante per completare un'impresa straordinaria.Ladelcorona una stagione indimenticabile, già impreziosita dalle medaglie conquistate nei Mondiali di Saalbach nel mese di febbraio: oro nel gigante e argento nel SuperG.