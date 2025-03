Inter-news.it - Il vero Mkhitaryan per spingere l’Inter al top: ‘benedetta pausa!’

Leggi su Inter-news.it

potrà godere di questi giorni di riposo per ricaricarsi sia mentalmente che fisicamente. L’armeno è l’equilibratore del.STAKANOVISTA – Pausa, benedetta pausa. Henrikh. L’armeno, stakanovista delda ormai due anni, potrà finalmente recuperare le energie per presentarsi al meglio della forma in questo imminente e scoppiettante rush finale. Al netto dell’invidiabile integrità fisica (toccando ferro quasi mai infortuni), nelle ultime settimaneha patito un po’ la stanchezza e il giocare praticamente ogni tre giorni. Il centrocampo delne ha risentito in alcune partite, ecco perché questa sosta non può far solamente che bene all’ex giocatore della Roma. L’armeno, infatti, è rimasto ad Appiano Gentile, avendo chiuso con la nazionale ormai da quasi tre anni.